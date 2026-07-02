Eminevim, Finansevim, Fuzulevim Gibi Tasarruf Finansmanında erken teslim şartları değişti

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Ev ve otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların son yıllarda sıkça tercih ettiği tasarruf finansman sistemlerinde yeni dönem başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenleme, halk arasında “evim sistemi” olarak bilinen finansman modelinde hem teslimat şartlarını hem de ödeme planlarını değiştirdi.

Yeni karar, özellikle erken teslimat bekleyen katılımcıları doğrudan ilgilendiriyor. Düzenlemeyle birlikte sisteme giren vatandaşların ev ya da araç teslimatı alabilmesi için yerine getirmesi gereken şartlar daha sıkı hale getirildi.

Erken teslim için ödeme oranı yükseltildi

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BDDK’nın yeni kararıyla tasarruf finansman sistemlerinde azami erken teslim oranı yüzde 40’tan yüzde 45’e çıkarıldı. Buna göre katılımcılar, erken teslimat hakkından yararlanabilmek için artık sözleşme tutarının daha yüksek bir bölümünü ödemek zorunda olacak.

Bu değişiklik, özellikle kısa sürede teslimat almak isteyen vatandaşlar için ödeme planlarının yeniden gözden geçirilmesine neden olacak. Sisteme yeni dahil olacak kişiler açısından da peşinat, taksit ve teslimat tarihi hesaplamaları daha kritik hale gelecek.

En erken teslim süresi 180 güne çıkarıldı

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise teslimat süresi oldu. Daha önce 150 gün olarak uygulanan en erken teslim süresi, yeni kararla birlikte 180 güne yükseltildi.

Böylece katılımcılar, ödeme şartlarını yerine getirse bile teslimat için daha uzun bir bekleme süresiyle karşı karşıya kalacak. Bu adımın, sektörde daha dengeli bir nakit akışı oluşturmayı ve sistemin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

Taksit planlarına üçte bir sınırı geldi

Yeni düzenleme yalnızca teslimat şartlarıyla sınırlı kalmadı. Tasarruf finansman sözleşmelerindeki aylık ödeme planları için de yeni bir standart getirildi.

Buna göre peşinat ödemesi hariç tutulduğunda, bir müşterinin ödeme planındaki en düşük aylık taksit tutarı, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olamayacak. Bu kuralla birlikte taksitler arasındaki büyük farkların önüne geçilmesi ve ödeme tablolarının daha dengeli hazırlanması amaçlanıyor.

Ev ve araç alacaklar için hesaplar değişecek

Yeni karar, tasarruf finansman sistemiyle ev, araç ya da iş yeri almak isteyen vatandaşların ödeme planlarını doğrudan etkileyecek. Erken teslimat için daha yüksek ödeme oranı aranması ve teslim süresinin uzaması, özellikle kısa vadeli plan yapan katılımcıların mali hesaplarını değiştirecek.