Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Kayıtları Ne Zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026 yaz okulu sürecine ilişkin takvim duyuruldu. Bahar dönemi sonrasında derslerini yeniden almak, eksik kredilerini tamamlamak veya genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, yaz okulunda belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

AÖF Yaz Okulu Kayıtları 29 Haziran’da Başlıyor

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre yaz okulu kayıt dönemi 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler kayıt işlemlerini 3 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Kayıt sürecinde ilk olarak ders seçimi yapılacak, ardından seçilen derslere ait ücret ödeme işlemleri gerçekleştirilecek. Ders seçimi ve ödeme aşamalarının eksiksiz tamamlanması kayıt işleminin geçerli sayılması için zorunlu olacak.

Öğrenciler En Fazla 5 Ders Seçebilecek

Yaz okulundan yararlanmak isteyen öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında yer alan dersler arasından en fazla beş ders seçebilecek. Başarısız olunan derslerin yanı sıra daha önce alınmamış dersler de tercih edilebilecek.

Ayrıca genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce başarılı oldukları bazı dersleri yeniden alarak notlarını güncelleme imkânına sahip olacak.

Ders Seçimi Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden Yapılacak

Ders seçim işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Seçim ekranı 29 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak ve 3 Temmuz 2026 günü saat 22.00’ye kadar aktif olacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos’ta

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz okulu kapsamında gerçekleştirilecek sınavın tarihi de netleşti. AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Sınava katılacak öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerin tüm ünitelerinden sorumlu olacak. Sınav sonuçlarının ardından öğrencilerin başarı durumları, Açıköğretim Sistemi üzerinden ilan edilecek.