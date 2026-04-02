APP Plakalar ve Multimedya Ekran ile İlgili Son Durum!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından APP plaka süresinin bittiğini duyurdu. Plakaların değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Çiftçi, multimedya sistemleri için de yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

APP plaka kullanan sürücülere tanınan sürenin 1 Nisan 2026 tarihinde bittiğini hatırlatarak bu plakaların artık değiştirilmesi gerektiği Bakan Çiftçi tarafından açıklandı. APP plakaların güvenlik unsurlarını taşımadığını ifade eden Bakan Çiftçi, bu kullanımın “iyi niyetli olmadığını” ve kamu düzeni açısından risk oluşturduğunu söyledi.

APP Plaka Kullananlar Ne Yapacak?

APP plaka kullananların yapması gerekenler şu şekilde:

Öncelikle kolluk kuvvetlerine başvurularak “kayıp plaka” kaydı oluşturulacak

Sonrasında noterden yeni plaka başvurusu gerçekleştirecek

En son Şoförler Odası üzerinden standart plaka basımı yapılacak.

Bakan Çiftçi, bu sürecin tamamlanması ile hem vatandaşların mağdur olmayacağını hem de sistemin güvenli hale geleceğini aktardı.

Araçlardaki Multimedya Sistemleri Açıklaması

Bakan Çiftçi’nin gündeminde araçlarda bulunan multimedya sistemleri de vardı. Özellikle sürüş sırasında dikkat dağıtan ekran ve ses sistemlerine ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlandığı biliniyor.

Yapılacak düzenlemede iki temel kriter şöyle:

Dikkatin dağılmaması,

Sürücünün görüş açısının engellenmemesi.

Çiftçi, yeni yönetmelik yürürlüğe girene kadar herhangi bir ceza uygulanmayacağını aktardı. Bu süreçte sürücülere rehberlik edileceğini ifade etti. Yönetmeliğin Nisan ayı sonuna dek tamamlanması, Mayıs’ta ise uygulamaya alınması planlanıyor. Bu yönetmelikte hangi görüntü ve ses sistemlerinin yasaya aykırı olduğu açık ve anlaşılır biçimde aktarılacak.

Araç içi ekranların yanlış kullanımını da belirten Çiftçi, sürüş sırasında video izlenmesi gibi davranışların ciddi risk oluşturduğunun altını çizdi. Tüm düzenlemelerin temel amacının trafik kazalarını ve can kayıplarını azaltmak olduğu söylendi.