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Arjantin’in efsanesi Maradona’nın oğlundan Lionel Messi’ye ağır sözler

Arjantin’in efsane oyuncularından Diego Armando Maradona’nın oğlu Diego Maradona Jr.’dan 2026 Dünya Kupası finalinde boy gösterecek olan Lionel Messi’ye sert sözler geldi. Maradona Jr., Messi’nin 10 defa Dünya Kupası kazansa bile babasıyla kıyaslanamayacağını ifade etti.

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Eklenme 19.07.2026 - 16:26
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Diego Armando Maradona’nın oğlu Diego Maradona Jr., bu gece oynananacak 2026 Dünya Kupası finalinde karşılaşacak olan İspanya-Arjantin mücadelesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arjantin milli takımının oldukça güçlü olduğunu ifade eden Maradona Jr., ‘’Bu harika bir takım, Kaptanın tam konsantrasyonla sahada olması maçlarda fark yaratıyor.’’ ifadelerini kullandı.

‘’Uzaylılarla insanları karşılaştırmayın’’

Arjantin’in karakter, özveri ve kazanma arzusu sayesinde finale kadar gelmeyi başardığını ifade eden Maradona Jr., takımın süper yıldızı Lionel Messi ile babasının sürekli karşılaştırılmasına tepki göstererek, “Tüm saygımla söylüyorum, böyle bir karşılaştırma yapan kişi son derece aptaldır” ifadelerini kullandı.

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‘’Futbol, aynı futbol değil’’

Maradona ile Messi’nin dönemindeki futbol arasındaki farkın oldukça fazla olduğunu söyleyen Maradona Jr., sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birincisi, Messi’nin kendisi bile bu karşılaştırmanın doğru olmadığını kabul ediyor çünkü Diego bir numara. İkincisi, futbol kökten değişti. Eskiden sahada her şeyin serbest olduğu, tekmelerin, yumrukların olağan olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bugün rakibin ayağına basit bir dokunuş bile penaltı oluyor. Üçüncüsü, uzaylıları insanlarla basitçe karşılaştıramazsınız.”

‘’10 Dünya Kupası bile değiştirmeyecek’’

Messi önderliğindeki Arjantin’in bu gece İspanya karşısında kazanıp üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmasının bile Maradona’nın futbol tarihinin en iyisi olduğuna dikkat çeken Maradona Jr., “Bu başarı onu Arjantin için daha önemli bir figür haline getirebilir ancak 10 kez Dünya Kupası kazansa bile karşılaştırma bağlamında hiçbir şeyi değiştirmeyecek” diye konuştu.

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