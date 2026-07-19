Icardi’nin yeni takımı belli oluyor: İstediği maaş ortaya çıktı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Mauro Icardi , Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni bir takım arayışına girdi.

, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni bir takım arayışına girdi. Arjantinli futbolcunun ismi, Arjantin ve İtalya kulüpleriyle anılmakta, ancak beklediği teklifi alamaması nedeniyle yönünü Meksika'ya çevirdi.

Meksika'dan Club America ve Tigres kulüpleri Icardi'yi transfer etmek istemekte, ancak yüksek maaş beklentisi nedeniyle resmi teklif yapmamaktadır; Icardi'nin yıllık 5 milyon euro talep ettiği iddia edilmektedir.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona ermişti.

Ücret konusunda Galatasaray’la anlaşamayan Icardi’nin peş peşe 4 şampiyonluk yaşadığı sarı-kırmızılı ekiple yolları ayrılırken, Icardi ise yeni takım arayışına girdi.

ARJANTİN VE İTALYA DEVREYE GİRDİ

Bu kapsamda yıldız futbolcunun isminin Arjantin ve İtalya’dan kulüplerle anıldığı öne sürülürken, Arjantinli futbolcu beklediği teklifi alamaması nedeniyle rotayı Meksika’ya çevirdi.

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MEKSİKA’DAN İKİ TAKIM ICARDİ’Yİ İSTİYOR

Meksika basınından TV Azteca’nın haberine göre, Meksika temsilcileri Club America ve Tigres, Icardi’yi transfer etmek istiyor. Fakat her iki kulüp de Arjantinli santrfora resmi teklif yapmazken, futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve Icardi’nin transfer şartlarını gözden geçirdiği belirtildi.

ICARDİ NE KADAR ÜCRET TALEP EDİYOR?

Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olduğu öğrenilirken, transfer ücreti ödenmeyecek olmasına rağmen Icardi’nin yüksek maaş beklentisi Meksika takımlarını zora sokuyor. Bu kapsamda Arjantinli yıldızın Meksika’da oynamak için yıllık 5 milyon euro ücret talep ettiği öne sürüldü.