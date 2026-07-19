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Icardi’nin yeni takımı belli oluyor: İstediği maaş ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi Meksika Ligi ekiplerinden iki takımın istediği öne sürülürken, Icardi'nin talep ettiği ücreti ise belli oldu.

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Eklenme 19.07.2026 - 14:53
Güncellenme 19.07.2026 - 15:05
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona ermişti.

Ücret konusunda Galatasaray’la anlaşamayan Icardi’nin peş peşe 4 şampiyonluk yaşadığı sarı-kırmızılı ekiple yolları ayrılırken, Icardi ise yeni takım arayışına girdi.

ARJANTİN VE İTALYA DEVREYE GİRDİ

Bu kapsamda yıldız futbolcunun isminin Arjantin ve İtalya’dan kulüplerle anıldığı öne sürülürken, Arjantinli futbolcu beklediği teklifi alamaması nedeniyle rotayı Meksika’ya çevirdi. 

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MEKSİKA’DAN İKİ TAKIM ICARDİ’Yİ İSTİYOR

Meksika basınından TV Azteca’nın haberine göre, Meksika temsilcileri Club America ve Tigres, Icardi’yi transfer etmek istiyor. Fakat her iki kulüp de Arjantinli santrfora resmi teklif yapmazken, futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve Icardi’nin transfer şartlarını gözden geçirdiği belirtildi.

ICARDİ NE KADAR ÜCRET TALEP EDİYOR?

Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olduğu öğrenilirken, transfer ücreti ödenmeyecek olmasına rağmen Icardi’nin yüksek maaş beklentisi Meksika takımlarını zora sokuyor. Bu kapsamda Arjantinli yıldızın Meksika’da oynamak için yıllık 5 milyon euro ücret talep ettiği öne sürüldü.

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