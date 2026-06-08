Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? İktidar Kaynakları Son Noktayı Koydu!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... 2026 yılında asgari ücrete %27 zam yapılarak yeni tutar 28 bin 075 lira olarak belirlenmişti.

yılında asgari ücrete %27 zam yapılarak yeni tutar olarak belirlenmişti. Son beş ayda yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin 4 bin 663 lirası erimiş, bu durum asgari ücretlilerin ara zam talep etmesine yol açtı.

erimiş, bu durum asgari ücretlilerin ara zam talep etmesine yol açtı. Temmuz ayında emekli ve memurların maaşlarına ara zam beklenirken, asgari ücretliler de zam talep ediyor.

İktidar ve ekonomi çevreleri, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasının beklenmediğini ve şu an için bir çalışma olmadığını belirtti.

Asgari ücrete yapılacak zamların yıllık olduğu ve yeni tutarın aralık ayında belirleneceği ifade edildi.

2026 yılında geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 27 oranında zam gelmiş ve yeni asgari ücret 28 bin 075 lira olmuştu. Fakat yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle geçen beş ayda asgari ücretin 4 bin 663 lirası erimiş ve bu nedenle, milyonlarca asgari ücretli ise asgari ücrete ara zam yapılmasını talep etmişti.

Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşına ara zam gelmesi beklenirken, asgari ücretli çalışanlar da asgari ücrete de zam yapılmasını talep ediyor. Bu doğrultuda, iktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği konusunda, ara zam gelip gelmeyeceği konusunda son noktayı koydu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

İktidar ve ekonomi çevrelerinin görüşlerine göre, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması beklenmezken, şu an için buna ilişkin bir çalışmanın da olmadığı aktarıldı. Bu çerçevede, asgari ücrete yapılacak zamların yıllık olduğu ve aralık ayında yeni asgari ücretin belirleneceği öğrenildi.