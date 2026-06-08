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Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? İktidar Kaynakları Son Noktayı Koydu!

Yılbaşında yüzde 27 zamla 28 bin 075 liraya yükselen asgari ücretin yüksek enflasyon nedeniyle 4 bin 663 lirası eridi. Bunun ardından asgari ücrete ara zam yapımı gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, iktidar kaynakları ise iddialara son noktayı koydu.

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Eklenme 08.06.2026 - 11:34
Güncellenme 08.06.2026 - 11:40
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2026 yılında geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 27 oranında zam gelmiş ve yeni asgari ücret 28 bin 075 lira olmuştu. Fakat yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle geçen beş ayda asgari ücretin 4 bin 663 lirası erimiş ve bu nedenle, milyonlarca asgari ücretli ise asgari ücrete ara zam yapılmasını talep etmişti.

Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşına ara zam gelmesi beklenirken, asgari ücretli çalışanlar da asgari ücrete de zam yapılmasını talep ediyor. Bu doğrultuda, iktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği konusunda, ara zam gelip gelmeyeceği konusunda son noktayı koydu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

İktidar ve ekonomi çevrelerinin görüşlerine göre, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması beklenmezken, şu an için buna ilişkin bir çalışmanın da olmadığı aktarıldı. Bu çerçevede, asgari ücrete yapılacak zamların yıllık olduğu ve aralık ayında yeni asgari ücretin belirleneceği öğrenildi.

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