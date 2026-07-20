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Athena’nın ODTÜ konserinde protesto krizi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen mezuniyet töreninde sahne alan müzik grubu Athena, rektörle çektirdiği fotoğraflar sebebiyle öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Gökhan Özoğuz’un durumu anlamaması üzerine kardeşi Hakan Özoğuz devreye girdi.

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Eklenme 20.07.2026 - 16:19
Güncellenme 20.07.2026 - 16:19
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Ankara’daki ODTÜ mezuniyet töreninde sahne alan Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un, tören öncesinde ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil ile fotoğraf çektirmesi öğrencilerden tepki gördü.

ODTÜ’de Athena’ya protesto

Mezuniyet töreninde konuşma yapan ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil’i protesto eden öğrenciler, ellerindeki plastik sandalyeleri havaya kaldırarak tepkilerini ortaya koydu. Görüntülerde, sahneye çıkan Athena grubu da bu protestodan payını aldığı görüldü.

Gökhan Özoğuz durumu anlamadı

Athena’nın ünlü solisti Gökhan Özoğuz, öğrencilerin kendilerini neden protesto ettiğini ilk başta anlamasa da grup üyelerinden kardeşi Hakan Özoğuz, ‘’İçeride anlatacağım ben sana gel.’’ diyerek kardeşine durumu açıkladı.

Athena’nın ODTÜ’de karşı karşıya kaldığı protesto, sosyal medyada gündem oldu. Athena grubundan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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