Athena’nın ODTÜ konserinde protesto krizi

Ankara’daki ODTÜ mezuniyet töreninde sahne alan Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un, tören öncesinde ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil ile fotoğraf çektirmesi öğrencilerden tepki gördü.
ODTÜ’de Athena’ya protesto
Mezuniyet töreninde konuşma yapan ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil’i protesto eden öğrenciler, ellerindeki plastik sandalyeleri havaya kaldırarak tepkilerini ortaya koydu. Görüntülerde, sahneye çıkan Athena grubu da bu protestodan payını aldığı görüldü.
ODTÜ mezuniyeti öncesi Rektör Ahmet Yozgatlıgil ile fotoğraf çekilen Athena Gökhan, bazı öğrenciler tarafından protesto edildi.Haber Devam Ediyor
Gökhan Özoğuz, durumu anlamayınca devreye kardeşi girdi:
“İçeride anlatacağım ben sana gel.”
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— DarkWeb Haber (@darkwebhaber) July 20, 2026
Gökhan Özoğuz durumu anlamadı
Athena’nın ünlü solisti Gökhan Özoğuz, öğrencilerin kendilerini neden protesto ettiğini ilk başta anlamasa da grup üyelerinden kardeşi Hakan Özoğuz, ‘’İçeride anlatacağım ben sana gel.’’ diyerek kardeşine durumu açıkladı.
Athena’nın ODTÜ’de karşı karşıya kaldığı protesto, sosyal medyada gündem oldu. Athena grubundan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.