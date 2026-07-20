Athena’nın ODTÜ konserinde protesto krizi

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Haziran ayının en çok konuşulan dizisi ‘’Daha 17’’ oldu

MTM Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan ‘’En Çok Konuşulan Diziler’’ araştırmasının Haziran ayı sonuçları belli oldu. Buna göre, geçtiğimiz ay medya ve sosyal medyada en çok konuşulan dizi ‘’Daha 17’’ oldu.