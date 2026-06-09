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Atlas Çağlayan Olayı Nedir? Atlas Çağlayan Katili Ne Kadar Ceza Aldı?

Bugün görülen duruşma ile Türkiye’nin gündemi Atlas Çağlayan oldu. Atlas Çağlayan olayı nedir? Atlas Çağlayan katili ne kadar ceza aldı?

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Eklenme 09.06.2026 - 20:34
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İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan akran zorbalığı davasında bugün önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve suça sürüklenen çocukların silahlanması tartışmalarını yeniden alevlendiren davanın ilk duruşması, 9 Haziran 2026 tarihinde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Peki, Atlas Çağlayan Olayı Nedir? Atlas Çağlayan katili ne kadar ceza aldı?

21 Yıla Kadar Hapis Talebi!

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi konferans salonunda yapılan duruşmada, tarafların ve tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını sundu. Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) statüsündeki 15 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında adli tıp raporları ve deliller doğrultusunda ağırlaştırılmış cezalar istendi. Sanık E.Ç. hakkında talep edilen suç ve cezalar şöyle;

  • Çocuğa karşı kasten öldürme
  • 6136 sayılı yasaya muhalefet (Yasaklı bıçak taşıma)
  • Zincirleme şekilde silahla tehdit

Tüm bu suç maddeleri bir araya getirildiğinde, katil zanlısı için toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Bugünkü davada karar çıkmadı. Önümüzdeki dönemlerde görülen davaların ardından kesin hüküm verilecek.

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Atlas Çağlayan Olayı Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Gerçekleşti?

Atlas Çağlayan olayı, 14 Ocak 2026 günü saat 20:20 sularında İstanbul Güngören’e bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden birbirini hiç tanımayan iki genç grubu, bir kafeden çıktıktan sonra sokakta karşı karşıya geldi. Çocuklar arasında yan bakma iddiasıyla sözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay esnasında 15 yaşındaki E.Ç., sustalı olarak tabir edilen ve taşınması yasak olan bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı göğsünden ağır şekilde yaraladı.

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

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