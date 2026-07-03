Avrupa Otomobil üreticileri birliğinden Türkiye çağrısı

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Avrupa otomotiv sektörünü temsil eden Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği’nin hazırlıklarını sürdürdüğü Sanayi Hızlandırma Yasası’na ilişkin görüşlerini açıkladı. AB’nin sanayi üretimini güçlendirmeyi, dışa bağımlılığı azaltmayı ve stratejik sektörlerde üretimi Avrupa içinde desteklemeyi hedefleyen düzenleme, otomotiv sektöründe de yakından takip ediliyor.

Taslakta kamu alımları, devlet destekleri ve teşvik programlarında belirli oranlarda “Made in EU” yani Avrupa’da üretim şartı getirilmesi gündemde. ACEA ise bu yaklaşımın dikkatli uygulanması gerektiğini belirterek, Avrupa merkezli üreticilerin Türkiye’deki mevcut yatırımlarının zarar görmemesi çağrısında bulundu.

“Mevcut tedarik zincirleri zarar görebilir”

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ACEA tarafından yayımlanan görüş belgesinde, Avrupa sanayisinin güçlendirilmesi ve temiz teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerine destek verildiği belirtildi. Ancak mevcut taslak haliyle düzenlemenin bazı riskler taşıdığına dikkat çekildi.

Birlik, Avrupa’da üretimi destekleyecek adımların gerekli olduğunu vurgularken, yerleşik tedarik zincirlerinin bozulmaması ve bugüne kadar yapılan yatırımların riske atılmaması gerektiğini ifade etti.

Otomotiv sektörü dönüşüm sürecinde

Görüş belgesinde, otomotiv sektörünün sıfır emisyonlu ulaşıma geçiş nedeniyle zaten büyük bir dönüşümden geçtiği hatırlatıldı. Küresel rekabetin arttığı, üretim maliyetlerinin yükseldiği ve tüketici talebinin baskılandığı bir dönemde yeni kuralların sektöre ek yük getirmemesi gerektiği belirtildi.

ACEA, Avrupa’da üretimi destekleyen politikaların kademeli ve hedefli şekilde uygulanması gerektiğini savundu.

“Avrupa’da üretim şartı maliyetleri artırabilir”

Belgede, araç montajı ve parça üretiminin Avrupa içinde yapılmasını zorunlu hale getiren kuralların üretim maliyetlerini artırabileceği ifade edildi.

ACEA’ya göre yeterli teşvik sağlanmadan uygulanacak bir “Made in EU” şartı, Avrupa’da üretim yapmanın maliyetini yükseltebilir ancak bu üretimi ekonomik açıdan daha cazip hale getirmeyebilir.

Türkiye ve Fas vurgusu

Avrupalı üreticilerin mevcut yatırımlarının korunması gerektiğine dikkat çekilen belgede Türkiye ve Fas için ayrı bir vurgu yapıldı.

ACEA, AB ile yakın ekonomik entegrasyona sahip komşu ülkelerde bulunan üretim tesislerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Belgede, Türkiye ve Fas’ta faaliyet gösteren ACEA üyelerinin mevcut yatırımlarının yeni düzenlemeler nedeniyle boşa gitmemesi gerektiği ifade edildi.

“Yatırımlar iyi niyetle yapıldı”

Birlik, Sanayi Hızlandırma Yasası teklifinden önce kurulmuş üretim kapasitelerinin kapsam dışında bırakılmasının önemine işaret etti.

ACEA’ya göre bu yatırımlar, o dönemde geçerli olan ticari ve hukuki çerçeveye göre yapıldı. Bu nedenle yeni “Made in EU” kurallarının, geçmişte alınmış yatırım kararlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

Avrupa içeriği araç bazında hesaplanmalı

ACEA ayrıca Avrupa içeriğinin yalnızca parçalara göre değil, tamamlanmış araç üzerinden hesaplanması gerektiğini savundu.

Bir otomobilin sadece kullanılan parçalardan ibaret olmadığı belirtilen belgede, Ar-Ge çalışmaları, ileri mühendislik, yazılım, tasarım ve yüksek nitelikli iş gücünün de üretim değerinin önemli parçası olduğu vurgulandı.