Aziz Yıldırım Dünya Yıldızını Fenerbahçe’ye Getiriyor!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirdi; Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayları olarak yarıştı.

olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirdi; ve başkan adayları olarak yarıştı. Seçim sonucunda 27,138 oy kullanıldı; Yıldırım 17,245, Safi ise 9,927 oy aldı ve Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden başkan oldu.

17,245, ise 9,927 oy aldı ve Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden başkan oldu. Yıldırım, başkanlık sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyon takım kuracağız" diyerek transferlere vurgu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu için transfer girişimlerinin başladığı; Yıldırım'ın, Çalhanoğlu'nu takımda görmek istediği belirtildi.

için transfer girişimlerinin başladığı; Yıldırım'ın, Çalhanoğlu'nu takımda görmek istediği belirtildi. Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro; bu sezon Inter ile 30 maçta 12 gol ve 7 asist yaptı.

Fenerbahçe’de dün olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirilirken, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayları olarak yarıştı. Dün saat 10.00’da başlayarak 17.00’ye kadar devam eden oy verme işleminin ardından oy sayımına geçilirken 27 bin 138 oyun kullanıldığı öğrenildi. Bu oyların 17 bin 245’ini Aziz Yıldırım’ın ve 9 bin 927’sinin ise Hakan Safi’nin aldığı belirlendi. Böylece rakibine neredeyse 2 kat fark atan Aziz Yıldırım, 8 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe’nin başkanı oldu.

Yıldırım, başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Sözümüz söz, şampiyon takım kuracağız, gereği neyse yapacağız” ifadelerini kullanırken, tüm gözler ise yapılacak transferlere çevrildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NU İSTİYOR

Bu kapsamda dünyaca ünlü yıldızları sarı lacivertli kulübe getirmeyi hedefleyen Yıldırım’ın, Inter’de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Çalhanoğlu için Hakan Safi de çalışmalar yaparken; Safi, başkan olması halinde Çalhanoğlu’nu transfer edeceğini duyurmuştu. Aziz Yıldırım’ın Çalhanoğlu ile resmi temaslar kurduğu öne sürülürken, Yıldırım’ın milli yıldızı takımda görmek istediği ve girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan, seçimden önce Hakan Safi’nin Çalhanoğlu’nu transfer etmesi için girişimlerde bulunmasının ardından açıklama yapan İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Çalhanoğlu’nun takımda tutmak istediklerini ifade ederken, “Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe’den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonucunun olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

32 yaşındaki Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla mücadele ettiği 30 karşılaşmada 12 gol atıp 7 asistle takımına önemli katkı sağlamıştı. Ayrıca milli yıldız, A Milli Takımda da 106 maçta 22 gol atarak Transfermarkt’a göre güncel piyasa değerinin 16 milyon euro olduğu ifade edildi.

Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan olmasının ardından tüm gözler Yıldırım’ın yapacağı transferlere çevrilirken, Çalhanoğlu’nu sarı lacivertli kulübe kazandırmak için sınırları zorlayacağı düşünülüyor.