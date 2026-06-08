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Galatasaray’da Kadro Revizyonu: 5 Oyuncu İle Yollar Ayrıldı

Galatasaray Daikin, yeni sezon planlaması kapsamında 5 oyuncuyla daha yollarını ayırdı. Naz Aydemir Akyol, İrem Nur Özsoy ve üç yabancı oyuncu kulüpten ayrıldı.

Eklenme 08.06.2026 - 09:45
Güncellenme 08.06.2026 - 09:45
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce yapılan ayrılıkların ardından bu kez 5 oyuncunun daha takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Galatasaray Daikin, iç transfer ve kadro planlaması doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayırma kararı aldı.

Ayrılığı Açıklanan Oyuncular Netleşti

Galatasaray Daikin’den ayrılan oyuncular arasında tecrübeli isimler de yer aldı. Kulüp, pasör Naz Aydemir Akyol, libero İrem Nur Özsoy ve orta oyuncu Büşra Güneş’in yanı sıra yabancı oyuncular Eline Timmerman ve Kaja Grobelna ile de vedalaştı.

Sultanlar Ligi’nde geride kalan sezonu 5. sırada tamamlayan Galatasaray Daikin, yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendirmeye odaklandı. Kulüp yönetimi, hem yerli hem yabancı oyuncu grubunda değişikliklere giderek takım planlamasını sürdürüyor.

Yapılan ayrılıkların ardından Galatasaray Daikin’in transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Kadroya dahil edilecek yeni oyuncularla ilgili görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

Kulübün yeni sezon için oluşturacağı kadronun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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