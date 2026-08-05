Aziz Yıldırım’dan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların kızı Yaz Yıldırım’a yönelik saldırıları nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç duyurusunda bulundu.

BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ

Başsavcılık konuya ilişkin Emniyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün soruşturma talimatı verdi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Aziz Yıldırım, önceki hafta sonu gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu’nda kızı Yaz Yıldırım’ın sosyal medyada hedef alınmasına yönelik suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Yıldırım konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beni eleştirmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Çalışma yaşamım ve aile yaşamım belli. Bana hakaret etmelerine ne söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlar onları şikayet edecekler. Devletin bir şey yapmaması halinde ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası babası var. Evlerine giderim şerefsizin. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya, 12-13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpekler. Birisi bayan galiba, bir ikisi erkek. Ben giderim evlerine, korkmam bir şeyden. Hapse giderim, rahat yatarım.