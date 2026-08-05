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UEFA Konferans Ligi karşılaşmasını Türk hakem yönetecek

FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı kapsamında oynanacak Ajax-Shelbourne karşılaşmasını yönetecek.

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Eklenme 05.08.2026 - 14:01
Güncellenme 05.08.2026 - 14:06

FIFA’dan Atilla Karaoğlan’a yeni görev verildi.

AJAX-SHELBOURNE MAÇINI YÖNETECEK

Bu kapsamda FIFA kokartlı Karaoğlan’ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı kapsamında Hollanda takımı Ajax ile İrlanda takımı Shelbourne arasında oynanacak karşılaşmayı yöneteceği öğrenildi.

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ATİLLA KARAOĞLAN’IN YARDIMCILARI KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) konuya yönelik yaptığı açıklamada, karşılaşmada Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak, karşılaşmanın 4’üncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olduğu öğrenildi.

Ayrıca mücadelede Onur Özütoprak VAR’da ve Ömer Faruk Turtay ise AVAR’da görev alacak.

AJAX-SHELBOURNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax-Shelbourne karşılaşması 6 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00’da başlayacak.

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