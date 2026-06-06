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Beşiktaş’ın Yeni Teknik Direktörü Belli oldu: KAP’a Bildirildi!

Beşiktaş, Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano’yu getirirken, bu transferi KAP’a bildirdi. Böylece Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlamış oldu.

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Eklenme 06.06.2026 - 14:37
Güncellenme 06.06.2026 - 14:40
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Bu sezon Trendyol Süper Ligi’ni dördüncü sırada tamamlayan ve beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Serdar Adalı’nın yaptığı görüşmenin ardından yolların ayrılmasına karar verilmiş, Yalçın görevinden istifa etmişti.

Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın’dan boşalan koltuğa deneyimli bir teknik adam arayışına girerken, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ve İtalyan teknik adamın İstanbul’a gelmesinin ardından Italiano ile sözleşme imzalandı ve kulüp bu transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

2027-2028 SEZONU SONUNA KADAR ANLAŞMA İMZALANDI

48 yaşındaki Italiano, son olarak Bologna’yı çalıştırmıştı. Beşiktaş’ın, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Italiano ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalanmıştır.”

Aynı zamanda, siyah-beyazlı takımın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda da, “Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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