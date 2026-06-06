İşçilere Sosyal Yardım Zammı Müjdesi: Aile, Kıdem, Eğitim ve Bayram Yardımları Zamlandı!

Samsun Bafra Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına ve sosyal yardımlarına zam yapıldı. Buna göre Bafra Belediyesi Personel A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet binası önünde imzalanan sözleşmeye göre, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarının ve sosyal haklarının artırıldığını açıkladı. Sözleşme imza töreni sırasında Kılıç, hizmet binası önünde işçiler tarafından karşılandı.

14 OCAK 2029’A KADAR GEÇERLİ

Sözleşme protokolü, Hamit Kılıç ile Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Taha Yasin Mostu tarafından imzalandı. Toplu iş sözleşmesinin 15 Nisan 2026-14 Ocak 2029 tarihleri arasında geçerli olacağı öğrenildi. Sözleşme kapsamında belediye bünyesinde çalışan personelin aile ve çocuk, yemek, bayram, evlenme ve doğum yardımlarının yanı sıra, kıdem ödemelerine de zam yapıldı.

Başkan Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun süredir titizlikle yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinin tamamlandığını ve işçilerin maaşları ile sosyal haklarında iyileştirme yapıldığını belirtti.

BAŞKAN KILIÇ’TAN AÇIKLAMA

Kılıç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Belediye bünyesindeki personelimizin haklarını her daim gözetiyoruz ve gözetmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın alın teri kurumadan ücretlerinin ödenmesini savunan bir anlayıştan geliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana personelimizin lehine adımlar attık. İşçilerimizin sendikal haklarını gözeterek müzakereleri tarafların memnuniyetiyle sonuçlandırdık. Toplu iş sözleşmesinin personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.”