Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat! MGM Haritayı Güncelledi: O İllerde Yağış Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9-15 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yayınlanan haritalara göre hafta sonunda Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış geçişleri görülecek. Güney ve kıyı bölgelerde ise sıcak hava etkisini artıracak.

Hafta Sonu Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji verilerine göre 9 Mayıs Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı noktalarında gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sıcaklık değerleri bazı illerde şu seviyelerde tahmin ediliyor:

İstanbul: 15 / 24 derece

Ankara: 9 / 22 derece

İzmir: 15 / 27 derece

Antalya: 17 / 26 derece

Trabzon: 12 / 21 derece

Erzurum: 1 / 18 derece

Diyarbakır: 8 / 25 derece

Özellikle Ankara çevresi ile Batı Karadeniz hattında yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi.

Yeni Haftada Yağış Alanı Genişleyecek

Meteoroloji’nin 10-15 Mayıs tarihlerini kapsayan değerlendirmesine göre yağışlı sistem hafta boyunca etkisini sürdürecek. Pazar günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sağanak geçişleri öne çıkıyor.

11 Mayıs Pazartesi günü ise Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri itibarıyla yağış bandının Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerine kayacağı tahmin ediliyor.

Hafta ortasında özellikle şu bölgelerde gök gürültülü sağanak görülecek:

İç Anadolu’nun kuzeyi

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu illeri

Marmara’nın doğu bölgeleri

Meteoroloji, kısa süreli kuvvetli yağışların ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Ege ve Akdeniz’de Yaz Havası Etkili Olacak

Rapora göre Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar hafta boyunca yüksek seviyelerde seyredecek. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve çevresinde termometrelerin 30 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde daha sınırlı kalacağı, güneşli havanın özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Bölge Bölge Hava Durumu Tahmini

Marmara Bölgesi

Parçalı bulutlu hava ile birlikte doğu kesimlerde sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul’da hafta sonu sıcaklık 24 derece civarında olacak.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara, Çankırı ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak görülebilir. Bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Karadeniz Bölgesi

Batı ve Orta Karadeniz’de hafta boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İç kesimlerde yağışların kuvvetlenme riski bulunuyor.

Ege Bölgesi

Kıyı kesimlerde sıcak hava etkili olacak. İç Ege’de ise kısa süreli gök gürültülü yağış geçişleri görülebilir.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı az bulutlu hava beklenirken sıcaklıklar yüksek seyredecek. Antalya çevresinde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Hafta ortasından itibaren yağışların bölge genelinde etkisini artırması bekleniyor. Yüksek kesimlerde hava serin seyredecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı bulutlu ve sıcak hava etkili olacak. Yağış ihtimali düşük seviyede kalacak.