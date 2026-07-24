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Rober Hatemo yeni imajı ve mor saçlarıyla gündem oldu

Rober Hatemo, yeni şarkısı 'Vara Vara' için imajını baştan aşağı yeniledi. Saçlarını mora boyatan ünlü şarkıcının yeni tarzı gündem oldu.

Rober hatemo
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Eklenme 24.07.2026 - 20:21
Güncellenme 24.07.2026 - 20:26

Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz eserlerle doksanlı yılların sonundan günümüze geniş bir dinleyici kitlesinin sevgisini kazanan Rober Hatemo, bu kez müzik çalışmalarının yanı sıra dikkat çekici stiliyle konuşuluyor.

Müzik kariyeri boyunca sahne performanslarını aralıksız sürdüren ve dijital mecralarda milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan ünlü popçu, dinleyicilerinin karşısına ezber bozan bir tarzla çıktı.

Yeni şarkısına Rober Hatemo’dan yeni imaj

Şarkıcı yeni yaz parçası ‘Vara Vara’ için radikal bir karar aldı. Saçlarını uzatarak mor renge boyatan sanatçı, yeni görünümüyle ilk pozlarının paylaşmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İşte sanatçının yeni imajı;

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Rober hatemo yeni imajı

Müzik piyasasına 1997 senesinde çıkardığı Esmer isimli ilk çalışmasıyla adım atan sanatçı, kısa sürede pop müziğin en popüler erkek vokallerinden biri haline gelmişti. Müzikal kariyeri boyunca Senden Çok Var, Beyaz ve Sen, Tanrım, Çiçeğim, Canına Okuyacağım ve Giden Candan Gidiyor gibi pek çok hit şarkıya imza atan Hatemo, dönem dönem ekranlardan uzak kalsa da stüdyo üretimine ve konser maratonuna ara vermeksizin devam ediyor.

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