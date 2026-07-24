HaberX
AnasayfaEkonomiMeclis onay verdi: En düşük emekli maaşı 3 bin 552 TL arttı

Meclis onay verdi: En düşük emekli maaşı 3 bin 552 TL arttı

TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 3 bin 552 lira arttırıldı. Vatandaşlar ise en düşük emekli maaşı ek fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ATM'den para çeken kişi
Oluşturan
Eklenme 24.07.2026 - 19:35
Güncellenme 24.07.2026 - 19:36

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, emeklilerin merakla beklediği taban aylık düzenlemesi kabul edilerek yasalaştı. Hükümet tarafından sunulan yasa teklifinin Meclis aşamasından geçmesiyle birlikte, alt sınır ödemesi 20 bin lira seviyesinden 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda 2026’nın ikinci yarısı itibariyle en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak belirlendi. 3 bin 552 liralık artıştan ülke genelinde yaklaşık 5,1 milyon hak sahibinin yararlanması bekleniyor.

En düşük emekli maaşına 3 bin 552 TL’lik artış geldi

Yılın ikinci yarısı için açıklanan altı aylık enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76, memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,52 olarak netleşmişti. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı gereğince yapılan bu artışlar, emeklilerin eline geçen toplam taban tutara değil, yalın kök aylıklarına uygulanıyor.

Kök aylığı düşük olan milyonlarca vatandaşın maaşı son zam oranına rağmen alt sınırın altında kaldığı için, mağduriyet yaşanmaması adına yasal düzenleme ile taban sınır yukarı çekildi. Komisyondan geçen kanun teklifi, Meclis oturumunda onaylanarak yürürlük aşamasına getirildi.

Haber Devam Ediyor
2026 doğum borçlanması güncel ödeme tutarları: Kadınlara erken emeklilik imkanı
Ekonomi
2026 doğum borçlanması güncel ödeme tutarları: Kadınlara erken emeklilik imkanı
2026'da doğum borçlanması yapan kadınlar koşulları yerine getirmesi halinde en fazla 2 bin 160 gün prim kazanırken, şartları sağlayan kadınlar erken emekli olabiliyor.
TMO’dan hububat alımında bir ilk: 5 milyon ton sınırı aşıldı
Ekonomi
TMO’dan hububat alımında bir ilk: 5 milyon ton sınırı aşıldı
Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl gerçekleştirdiği hububat alımları doğrultusunda 5 milyon tonu aşkın ürün satın alındığını duyurdu.

Zam farkı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Temmuz dönemi rutin emekli maaşı ödemeleri belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Buna karşın en düşük emekli maaşı seviyesini kapsayan yeni düzenleme doğrultusundaki fark ödemeleri ise yasanın Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından belli olacak. Düzenlemenin Resmi Gazete’de ilan edilmesini müteakip SGK tarafından ek bir ödeme takvimi açıklanacak ve oluşan 3 bin 552 liralık farklar emeklilerin hesaplarına ayrıca yatırılacak.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

2026 doğum borçlanması güncel ödeme tutarları: Kadınlara erken emeklilik imkanı

22 saat önce
kira
Ekonomi

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Ağustos 2026 kira artış oranı açıklanacak

22 saat önce
Ekonomi

Üniversite öğrencilerine aylık 50 bin TL burs desteği

1 gün önce
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

1 gün önce
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 bal markasında taklit ve tağşiş tespit etti

1 gün önce
Ekonomi

SGK, emekli, dul ve yetim aylığı alanların maaş farkının ne zaman ödeneceği belli oldu

1 gün önce