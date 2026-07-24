Meclis onay verdi: En düşük emekli maaşı 3 bin 552 TL arttı

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda emeklilerin taban aylık düzenlemesi kabul edilerek, alt sınır ödemesi 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı.

Genel Kurulu'nda emeklilerin taban aylık düzenlemesi kabul edilerek, alt sınır ödemesi 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2026'nın ikinci yarısı itibariyle 23 bin 552 TL olarak belirlenirken, yaklaşık 5,1 milyon hak sahibinin 3 bin 552 liralık artıştan yararlanması bekleniyor.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından zam farkı ödemeleri için ek bir takvim açıklanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, emeklilerin merakla beklediği taban aylık düzenlemesi kabul edilerek yasalaştı. Hükümet tarafından sunulan yasa teklifinin Meclis aşamasından geçmesiyle birlikte, alt sınır ödemesi 20 bin lira seviyesinden 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda 2026’nın ikinci yarısı itibariyle en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak belirlendi. 3 bin 552 liralık artıştan ülke genelinde yaklaşık 5,1 milyon hak sahibinin yararlanması bekleniyor.

En düşük emekli maaşına 3 bin 552 TL’lik artış geldi

Yılın ikinci yarısı için açıklanan altı aylık enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76, memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,52 olarak netleşmişti. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı gereğince yapılan bu artışlar, emeklilerin eline geçen toplam taban tutara değil, yalın kök aylıklarına uygulanıyor.

Kök aylığı düşük olan milyonlarca vatandaşın maaşı son zam oranına rağmen alt sınırın altında kaldığı için, mağduriyet yaşanmaması adına yasal düzenleme ile taban sınır yukarı çekildi. Komisyondan geçen kanun teklifi, Meclis oturumunda onaylanarak yürürlük aşamasına getirildi.

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Zam farkı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Temmuz dönemi rutin emekli maaşı ödemeleri belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Buna karşın en düşük emekli maaşı seviyesini kapsayan yeni düzenleme doğrultusundaki fark ödemeleri ise yasanın Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından belli olacak. Düzenlemenin Resmi Gazete’de ilan edilmesini müteakip SGK tarafından ek bir ödeme takvimi açıklanacak ve oluşan 3 bin 552 liralık farklar emeklilerin hesaplarına ayrıca yatırılacak.