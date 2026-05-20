Southampton “Spying” Soruşturması Sonrası Play-Off Finalinden Çıkarıldı

İngiltere Futbol Ligi (EFL), Southampton’ın Championship play-off sürecinde rakip takım antrenmanlarını izinsiz şekilde kaydettiği iddialarına ilişkin yürütülen disiplin süreci sonucunda kulübün play-off finalinden men edilmesine karar verdi.

EFL tarafından yapılan incelemede, Southampton’ın Middlesbrough başta olmak üzere bazı rakip ekiplerin antrenmanlarını izinsiz şekilde takip ettiği ve kayıt altına aldığı yönündeki bulgular değerlendirildi. Soruşturma kapsamında kulübün ilgili lig kurallarını ihlal ettiği sonucuna ulaşıldı.

Kararın ardından Middlesbrough, play-off finaline yeniden dahil edildi ve Hull City ile Wembley’de oynanacak karşılaşma için resmî olarak eşleşme güncellendi.

Kulüp Ek Yaptırımlarla Karşı Karşıya

Disiplin kararında yalnızca mevcut sezon değil, gelecek sezonu da etkileyen yaptırımlar yer aldı. Southampton’a ayrıca bir sonraki sezon için puan silme cezası verilmesi de kararlaştırıldı.

Kulübün, EFL kurallarında yer alan ve rakip takımların antrenmanlarının maçtan önceki belirli bir süre içinde izlenmesini yasaklayan düzenlemeyi ihlal ettiği ifade edildi.

İtiraz Süreci Başlatıldı

Southampton yönetimi, verilen kararın ardından resmî itiraz sürecini başlattı. Kulüp, disiplin komisyonunun kararını yeniden değerlendirmesi için başvuruda bulunurken, EFL tarafları hızlı bir temyiz süreci yürütmek üzere çalışma başlattı.

İtirazın sonucuna göre play-off finali programının yeniden değişebileceği belirtiliyor.

Premier League Hedefi Risk Altında

Championship play-off finali, Premier League’e yükselme açısından yüksek ekonomik değer taşıyan bir karşılaşma olarak kabul ediliyor. Kulüpler için Premier League’e çıkış yaklaşık 200 milyon sterlin seviyesinde gelir artışı anlamına geliyor.

Bu nedenle verilen karar hem sportif hem de ekonomik açıdan sezonun en kritik gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Benzer Vakalar Gündemde

İngiltere futbolunda daha önce de benzer ihlaller nedeniyle kulüplere çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı. 2019 yılında Leeds United, rakip takım antrenmanlarını izlemeye yönelik bir ihlal nedeniyle para cezası almıştı. Ayrıca geçmiş yıllarda farklı spor dallarında da veri ve taktik bilgilerin izinsiz elde edilmesine ilişkin çeşitli disiplin kararları verilmişti.