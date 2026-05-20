Beşiktaş’ta Arda Turan Sesleri!

Trendyol Süper Lig’i 4’üncü sırada tamamlayan ve bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş’ta, geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen toplantıda ayrılık kararı alınmış, toplantının ardından Yalçın takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine yeni teknik direktör arayışına giren siyah-beyazlı kulübün ilk teklifini Arda Turan’a yaptığı öğrenildi. Bu sezon Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile şampiyonluk yaşayan ve bu başarısıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Turan’ın, Beşiktaş’tan gelen teklif karşısında teşekkür ederek düşünmek için süre istediği belirtildi.

AVRUPA’DAN GELECEK TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fanatik’in haberine göre, Shakhtar Donetsk ile şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarı elde eden Arda Turan’ın, Avrupa’dan gelebilecek teklifleri de değerlendirmek istediği ifade edildi.

Ayrıca Başkan Serdal Adalı ile Arda Turan arasında önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme gerçekleştirilmesinin beklendiği, bu görüşmede taraflar arasında önemli gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Beşiktaş’ın ise Arda Turan’dan olumsuz yanıt gelmesi halinde farklı isimlere yöneleceği, bu kapsamda daha önce gündeme gelen Şenol Güneş’in de adaylar arasında bulunduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlı takımda teknik direktörlük görevine hangi ismin getirileceği merak konusu olurken, yeni teknik adamın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.