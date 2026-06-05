Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması: Blok3, Feyza Civelek ve Niran Ünsal Pozitif, Serenay Sarıkaya Negatif!

Soruşturma kapsamında rapçi Hakan Aydın ve oyuncu Feyza Civelek, önceki günlerde gözaltına alınarak çeşitli testlere tabi tutulmuştu. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından, Feyza Civelek’in idrar ve kıl örneklerinde kokain metabolitlerine, Hakan Aydın’ın ise kıl örneğinde esrarın etken maddesi olan THC’ye rastlandığı iddia edildi.

Ayrıca şarkıcı Niran Ünsal’ın kan, idrar ve kıl örneklerinde esrarın etken maddesi ile kokain metabolitlerine rastlandığı belirtildi.

SERENAY SARIKAYA’NIN UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre Feyza Civelek’in kan örneğinin negatif sonuç verdiği belirtildi. Hakan Aydın’ın ise kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, oyuncu Serenay Sarıkaya’nın uyuşturucu testinin negatif olduğu ifade edildi. Sarıkaya’nın yanı sıra Mirgün Cabas, Berkay Şahin, Tuğçe Postaoğlu ve Cansu Tekin’in kan, idrar ve kıl örneklerinde de herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı kaydedildi.