Dünya genelinde İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim tırmanya devam ediyor. 2 isme İsrail’in suikast düzenleyerek öldürmesi sonucunda İran’dan intikam mesajları geldi. İran medyasında yer alan haberlerde sık sık ebabil ordusu için vurgu yapıldı. Bu mesajlar sonrasında ise ebabil ordusu nedir, ebabil ordusu özellikleri neler gibi sorular gündeme getirdi.

Ebabil Ordusu Nedir?

Ebabil ordusu İran’ın İHA ve SİHA ile geliştirdiği özel teknoloji ordusu anlamını taşıyor. “Demir Kubbe çaresiz kalır” denilerek İran medyasında öne çıkarılan ebabil ordusu, 1980’li yılların başında geliştirilmeye başlanmış. Günümüzdeki yeni teknolojiler ile sürekli geliştirilen ve güncellenen ebabil ordusu, dünyadaki en etkin ordular arasında gösteriliyor.

Ebabil ordusunun demir kubbeyi delmesi noktasında ilk testler başarısız olmuştu. 16 adet ebabil ordusu aracının 15’i anında düşürülmüş, 1’i ise sonradan imha edilmişti.