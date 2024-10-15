Tüm dünyanın yakından takip ettiği 2024 Victoria’s Secret Fashion Show iddialı bir dönüşe hazırlanıyor. Türkiye’den Dilan Çiçek Deniz’in de davet edildiği etkinlikte modaya yeniden yön verilecek. Üstelik bu yılki defileye Adriana Lima’nın da katılacağı açıklandı. Böylece Victoria Secret Fashion Show 2024 için beklentiler yükseldi.

Victoria Secret Fashion Show 2024 Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Victoria Secret Fashion Show için 15 Ekim’de New York’ta etkinlik düzenlenecek. New York saati ile 20.00 itibariyle başlayacak olan etkinliği Türkiye2den takip edeceklerin 16 Ekim 02.00 itibariyle ekran başında olması gerekecek. Victoria Secret Fashion Show 2024’ü yayınlayacak kanallar şöyle;

Amazon Prime Video

Amazon Live

Victoria’s Secret’ın Instagram, YouTube ve TikTok hesapları

Victoria Secret Fashion Show 2024’teki Mankenler Belli Oldu

Victoria Secret Fashion Show mankenleriyle de ilgi çeken bir etkinlik olduğundan podyuma çıkacak mankenler de merak ediliyor. Son açıklamalara göre bu yılki mankenler arasında Tyra Banks, Adriana Lima, Gigi Hadid ve Paloma Elsesser olacak. Adriana Lima 2024 itibariyle Victoria’s Secret podyumlarına geri dönecek. Victoria’s Secret’ın Instagram sayfasında paylaşılan bir videoda, 43 yaşındaki modelin defileye geri döneceği duyuruldu.

Adriana Lima’nın Victoria’s Secret ile geçmişi onlarca yıl öncesine dayanıyor. 2000’de podyuma çıkan ünlü model, 20 yıl boyunca 18 defilede yer aldı. Kasım 2018’de ise ayrıldı. 2024 itibariyle yeniden dönüş yapacak.