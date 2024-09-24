Bankalar daha fazla maaş müşterisi kazanabilmek adına tekliflerini arttırmaya devam ediyor. Eylül 2024 itibariyle yeni güncellemelerini duyuran bankalar promosyon tekliflerini 24 bin TL’ye kadar yükseltti. Üstelik ek promosyon ve hizmetlerde de bankalar tekliflerini yükseltiyor.

En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?

Şu anda normal promosyon tekliflerinde ek teklifler olmadan en yüksek promosyon veren banka Yapı Kredi oldu. 18.000 TL ödeme yapan banka üstelik ek teklifleriyle daha fazla kazanç imkanı sunuyor. İşte bankaların sunduğu promosyon teklifleri…