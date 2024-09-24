Bankalar daha fazla maaş müşterisi kazanabilmek adına tekliflerini arttırmaya devam ediyor. Eylül 2024 itibariyle yeni güncellemelerini duyuran bankalar promosyon tekliflerini 24 bin TL’ye kadar yükseltti. Üstelik ek promosyon ve hizmetlerde de bankalar tekliflerini yükseltiyor.
En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?
Şu anda normal promosyon tekliflerinde ek teklifler olmadan en yüksek promosyon veren banka Yapı Kredi oldu. 18.000 TL ödeme yapan banka üstelik ek teklifleriyle daha fazla kazanç imkanı sunuyor. İşte bankaların sunduğu promosyon teklifleri…
|Banka
|Promosyon Miktarı
|Ekstra İmkanlar
|Garanti BBVA
|15.000 TL
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|Ziraat Bankası
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|Halkbank
|12.000 TL
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|ING Bank
|15.000 TL
|Otomatik fatura talimatı ile 18.000 TL’ye kadar promosyon imkanı
|Fibabanka
|12.000 TL
|–
|İş Bankası
|12.000 TL
|–
|QNB Finansbank
|15.000 TL
|Kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim
|Türkiye Finans
|12.000 TL
|–
|Vakıfbank
|12.000 TL
|Troy Emekli Kredi Kartı ile yıllık 12.000 TL ek kazanç
|Akbank
|15.000 TL
|2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül
|Yapı Kredi
|18.000 TL
|Ek 1.500 TL nakit ödül ve 1.000 TL harcama ödülü
|Şekerbank
|12.000 TL
|–
|Denizbank
|12.000 TL
|–