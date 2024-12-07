Yüksek faiz nedeniyle konut alım satımlarının düşük kaldığı 2024 yılı sonrasında gözler yeni yıla çevrildi. Uzmanlar ve sektör temsilcileri tarafından 2025 yılına yönelik ilk değerlendirmeler gelirken, değerlendirmelerde konut fiyatlarına dair net ifadelere yer verildi.

Yüksek faiz nedeniyle vatandaşlar konut alma noktasında yeterli maddi gücü bulamazken, özellikle 2024 yılının sonlarına doğru konut kredi faizlerinde yaşanan düşüş, 2025 yılı için umut verdi. Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda 2025 yılında konut fiyatlarının çok daha yüksek seviyelerde olacağına dikkat çekildi.

2025 Konut Fiyatları Artacak

Gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün tarafından yapılan değerlendirmelerde, özellikle 2025 yılının ilk 6 ayı içerisinde konut fiyatlarında %50’ye varan bir artış beklendiği belirtildi. Bu da 2025 yılı içerisinde 2 milyon TL değerindeki bir evin en az 3 milyon TL seviyelerine çıkacağını ortaya koymuş durumda.

Fiyatı 2 ile 5 milyon TL arasında olan ev satışlarında hızlılık yaşandığına dikkat çeken uzman isim, tüm bunlar ile birlikte 2025 yılında benzer skalada bir satış hacminin beklendiğini ifade etti. Uzman isim konu ile ilgili olarak “Satışların hızlanması, konut kredi faizlerinin cazip hale gelmesi ilk 6 ay içinde fiyatlarda yüzde 35 seviyelerinde artış getirecektir. Artan talep ikinci 6 aylık dilimde fiyat artışını yüzde 50 düzeyine taşıyacaktır” dedi.