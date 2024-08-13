Türkiye’de artan araç fiyatları alım gücünü zorluyor. Sıfır araç almak isteyen ve en ucuz sıfır araçları merak edenler için Ağustos 2024 listeleriyle durum netlik kazandı. Ağustos 2024 en ucuz sıfır araçlar listesinde en düşük fiyat 830 bin TL. Bu seviyeden başlayan fiyatlarda en ucuz 10 sıfır aracın hepsi 1 milyon TL’nin altında.

İşte 1 Milyon TL’nin Altında En Ucuz Sıfır Araçlar

İkinci el satışlarının düşmesine neden olan en ucuz sıfır araçlar listesi şöyle;