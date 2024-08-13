Türkiye’de artan araç fiyatları alım gücünü zorluyor. Sıfır araç almak isteyen ve en ucuz sıfır araçları merak edenler için Ağustos 2024 listeleriyle durum netlik kazandı. Ağustos 2024 en ucuz sıfır araçlar listesinde en düşük fiyat 830 bin TL. Bu seviyeden başlayan fiyatlarda en ucuz 10 sıfır aracın hepsi 1 milyon TL’nin altında.
İşte 1 Milyon TL’nin Altında En Ucuz Sıfır Araçlar
İkinci el satışlarının düşmesine neden olan en ucuz sıfır araçlar listesi şöyle;
- Fiat Panda 830.900 TL
- Dacia Spring 000 TL
- Hyundai i10 905.000 TL
- Citroen C3 963.000 TL
- Mitsubishi Space Star 964.700 TL
- Fiat Egea Sedan 900 TL
- Hyundai i20 985.000 TL
- Kia Picanto 000 TL
- Opel Corsa 995.900 TL
- Fiat 500 997.900 TL