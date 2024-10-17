Türkiye’de limiti 100 bin TL üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden her yıl 750 TL kesinti yapılacağı açıklanmıştı. Milli savunma payı olarak gerçekleştirilecek kesintiler büyük bir tepkiye yol açarken kredi kartı kullanarak borçlanma yoluna giden vatandaşlardan kesinti alınacak olması büyük tepki çekti. Bu nedenle de milyonlarca kredi kartı sahibi kredi kartı limitlerini 100 bin TL altına çekmeye başladı. 99 bin TL olarak belirlenen yeni limitlerde bazı bankalar ise müşterilerinin taleplerini net olarak yerine getiremedi. Peki, Akbank müşterisi olanlar için Akbank kredi kartı limit düşürme işlemleri nasıl yapılır?

Akbank Kredi Kartı Limit Düşürme İşlemleri

Akbank kredi kartı limit düşürme işlemleri için uygulamalar ilk olarak tercih ediliyor. Ancak Akbank’ın mobil uygulaması üzerinden sadece limit artışı yapılabiliyor. Limit düşürme olmadığından dolayı müşteriler Akbank kredi kartı limitine yönelik doğrudan işlem yapamıyor. Bu sorunla karşı karşıya kalan Akbank müşterileri ise Akbank kredi kartı limit düşürme nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor.

Akbank Kredi Kartı Limit İşlemleri

Akbank kredi kartı limit düşürme işlemleri için müşterilerin iki farklı seçeneği mevcut. 444 25 25 numaralı müşteri iletişim merkezi ile görüşebilecek müşteriler istediği takdirde şubeler üzerinden de işlem yapabilecek. ATM ya da diğer kanallardan herhangi bir şekilde işlem yapılmayacağından dolayı müşterilerin işlemlerini yaparken şube ya da cep şube üzerinden işlem yapması gerekiyor.

Akbank kredi kartı limit düşürme kapsamında istenen limite çekilebilecek kartlar için kapatma kararı da verilebilir.