Akbank, Juzdan uygulamasıyla aralıkta Axess ve Wings sahiplerine 37 bin lirayı aşan chip-para, 650 bin “mil puan”, yüzde 30’a varan indirim ve taksit fırsatları sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sektörde fark yaratan yeniliklere ve ürünlere imza atan Axess ve Wings ile müşterilerine yılbaşı alışverişlerini yaparken kazandırmaya devam ediyor.

İşte Akbank Kampanya Şartları

Axessliler 31 Aralık’a kadar market, giyim, kozmetik sektöründe ve seçili pazar yerlerinde yapacakları her ikinci 2 bin lira ve üzeri harcamaya 125 lira, toplamda 1000 lira “chip-para” kazanırken, elektronik sektöründe 3 bin lira ve üzeri her ikinci harcamaya 220 lira, toplamda 660 lira “chip-para” ve restoran harcamalarında ise 750 lira ve üzeri her ikinci harcamaya 85 lira, toplamda 340 lira “chip-para” ile toplamda 2 bin liraya varan “chip-para” kazanabiliyor.

Wings sahipleri ise market, giyim, kozmetik ve seçili pazaryerlerinden yapılan 3 bin lira ve üzeri her ikinci harcamaya 7 bin 500 mil puan, toplamda 1200 liraya varan uçak bileti değerinde 60 bin mil puan kazanma ayrıcalığına sahip oluyor. Kampanyadan yararlanmak için harcamadan önce kampanyalara Juzdan’dan katılım sağlanması yeterli oluyor.

Juzdan’da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli “chip-para”, mil puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

31 Aralık’a kadar ilk kez Axess sahibi olanlar, 15 Ocak 2025’e kadar yapacakları her 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişlerinde 350 lira, toplamda 3 bin 500 liraya varan “chip-para” kazanabiliyor. Cebe inen Axess’e başvuranlar kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyorlar. 31 Aralık’a kadar ilk kez Wings sahibi olanlar ise 15 Ocak’a kadar yapacakları toplamda 40 bin lira harcamaya yurt dışında 8 bin lira, yurt içinde 4 bin lira uçak bileti değerinde kullanılabilecek 400 bin mil puan kazanıyorlar.