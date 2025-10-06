Altın Fiyatları Rekor Kırıyor: İslam Memiş’ten Manipülasyon Uyarısı

Altın fiyatları son dönemde hızlı bir yükseliş gösterirken, finans analisti İslam Memiş yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Gram altın son dokuz ayda yüzde 73 değer kazanırken, ons altın uluslararası piyasalarda yüzde 46 oranında artış kaydetti. Memiş, bu yükselişin ardında manipülasyon ihtimali olabileceğine dikkat çekti.

Memiş, “Piyasalarda somut bir gelişme yokken altın fiyatları tarihi seviyelere ulaştı. Bu durum ya küresel risklerin fiyatlanması ya da sistematik bir manipülasyonun göstergesi olabilir.” ifadelerini kullandı. Memiş, yatırımcıların aşırı kazanç beklentisine girmemesi gerektiğini vurguladı.

2026 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, ons altın için 4.250 dolar, gram altın için ise 6.350-6.500 lira seviyelerinin hedeflendiğini belirtti. Piyasa algısının yatırımcıları yanıltabileceğine dikkat çeken İslam Memiş, değer artışlarının manipüle edilmiş olabileceğini ifade etti.

Ayrıca Memiş, enflasyon verilerine ve gıda fiyatlarına değinerek, doğal ve sağlıklı ürün üretimine yönelik iş girişimlerinin önümüzdeki yıllarda kazançlı olabileceğini dile getirdi.

Borsa ve diğer yatırım araçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin hafif düşüşle haftayı tamamladığını, gram altının 5.378 lira, ons altının ise 3.887 dolar seviyesinden kapandığını aktardı. Kendi yatırım tercihlerinden örnek veren Memiş, yatırımcıların kendi risk profillerine göre karar vermesi gerektiğini belirtti.