Uzman Erbaş ve Erlere Kamuda İstihdam Müjdesi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin, 7 yıllık görev sürelerinin sona ermesinin ardından kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından açıklanan yeni yasa teklifiyle, görev süresi sona eren uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasının önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor.

Hazırlanan yasa teklifinin Meclis’ten geçmesi halinde, TSK bünyesinde sözleşmeli er ve erbaş olarak görev yapan ve görev süresini tamamlayan personelin sivil statüde kamu kurumlarına geçiş yapabilmesi ve memur olarak görev alabilmesi mümkün olacak.

ZABITA, İNFAZ KORUMA MEMURU VE BEKÇİ OLABİLECEKLER

Düzenlemeyle birlikte uzun yıllar boyunca zorlu şartlarda görev yapan personelin edindiği bilgi ve tecrübeyi zabıta memuru, infaz koruma memuru ve bekçi gibi kadrolarda değerlendirmesinin önü açılacak.

Söz konusu düzenlemenin, 7 yıllık görev süresini tamamlayan personelin mesleki geleceğine ilişkin kaygılarını azaltması ve iş güvencesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor. Aranan şartları sağlayan kişiler, TSK’dan ayrıldıktan sonra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilecek.

ASKERLİKTEN MUAF OLANLAR DA UZMAN ERBAŞ OLABİLECEK

Öte yandan uzman erbaş alımlarına ilişkin düzenleme de yasa teklifinin dikkat çeken maddeleri arasında yer aldı. Buna göre askerlikten muaf olan kişilerin de uzman erbaş olarak başvuruda bulunabilmesine imkan tanıyan hükümler teklif kapsamında yer alıyor.

Böylece TSK bünyesinde görev yapabilecek uzman erbaş aday havuzunun genişletilmesi hedefleniyor.

Komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinin ardından son şeklinin verilmesi beklenen yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, görev süresini tamamlayan uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin kamuda istihdam edilmesinin önü açılmış olacak.