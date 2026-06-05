İstanbul Plaj Giriş Ücretleri Belli Oldu! İşte 2026 Tarifeleri

İstanbul’da özel plajlar15 Haziran itibarıyla tam kapasiteyle kapılarını açmaya hazırlanırken, tatilcilerin en çok merak ettiği giriş ücretleri ve menü fiyatları da netleşti. Özel tesislerde kişi başı maliyetler, İstanbul genelinde bölgelere göre değişiklik gösteriyor. En yüksek fiyat tarifeleri ise hafta sonunda uygulanıyor. Bütçesini düşünen vatandaşlar için halk plajları devreye giriyor.

İstanbul Plaj Giriş Ücretleri Ne Kadar?

İstanbul’un farklı noktalarındaki özel plajlarda giriş ücretlerinde taban fiyat 500 TL olarak belirlenmiş. Hafta sonları ise daha fazla talep olması nedeniyle günlük 2 bin TL’ye kadar çıkıyor. Şehrin en çok tercih edilen sahil şeritlerindeki haziran ayı itibarıyla geçerli olan fiyatlar şöyle;

Caddebostan : Şehir merkezinde denize girme kolaylığı sunan bölgede özel plaj girişleri hafta içi 500 TL, hafta sonları ise 700 TL.

: Şehir merkezinde denize girme kolaylığı sunan bölgede özel plaj girişleri hafta içi 500 TL, hafta sonları ise 700 TL. Şile : İstanbul’un Karadeniz’e açılan kapısı Şile’deki tesislerde hafta içi girişler 750 TL, cumartesi ve pazar günleri bu tutar 1000 TL ile 1400 TL (şezlong-şemsiye takımı dahil) arasında değişiyor.

: İstanbul’un Karadeniz’e açılan kapısı Şile’deki tesislerde hafta içi girişler 750 TL, cumartesi ve pazar günleri bu tutar 1000 TL ile 1400 TL (şezlong-şemsiye takımı dahil) arasında değişiyor. Büyükada : Adalar genelinde konsept ve sunulan hizmete göre giriş fiyatları 500 TL ile 2 bin TL arasında.

: Adalar genelinde konsept ve sunulan hizmete göre giriş fiyatları 500 TL ile 2 bin TL arasında. Kilyos ve Sarıyer: Kilyos sahillerinde hafta içi 600 TL, hafta sonu 750 TL ücret alınıyor. Sarıyer genelindeki lüks işletmelerde fiyatlar 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Özel plajlardaki ücretler şezlong, şemsiye, duş, kabin, tuvalet, otopark ve bazı yerlerde bir adet soğuk içecek ile paket olarak sunuluyor. 2025 yılı fiyatlarına göre ise ortalama yüzde 30’luk bir zam uygulanmış durumda. Plajlarda menü fiyatları da belli olmuş durumda. Ortalama fiyatlar şöyle;

Tost çeşitleri: 300 TL

Hamburger / Hamburger Menü: 400 TL – 500 TL

Köfte ve Izgara Tabakları: 600 TL – 700 TL

Et Şiş ve Bonfile: 900 TL – 1200 TL

Sıcak ve Soğuk İçecekler: 50 TL – 200 TL

İstanbul Ücretsiz Halk Plajları Alternatif

Özel tesislerdeki yüksek ücretleri ödemek istemeyenler için İstanbul’da ücretsiz halk plajları da tercih edilebilir durumda. Anadolu Yakası’nda Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı plajları ücretsiz olarak vatandaşlara sunulmuş durumda. Avrupa Yakası’nda ise Güneşli ve Menekşe plajları alternatif oluşturuyor.