Gelinim Mutfakta Bilezikleri Kim Aldı? 5 Haziran 2026 Kim Elendi, Kim Birinci Oldu?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da 1-5 Haziran haftasında final ile birlikte kazanan isim belli oldu. Bugün son kez Sarımsaklı Tepsi Pilavı tarifiyle hünerlerini sergileyen gelinler, tek tek puanlandı. Yapılan tadım sonrasında verilen oylarla birlikte 5 Haziran Cuma günü 15 altın bileziği kim kazandı, bu hafta yarışmaya kim veda etti? soruları da yanıtını buldu. İşte nefes kesen finalin ardından netleşen haftalık puan durumu ve elenen isim…

Gelinim Mutfakta 15 Altın Bileziğin Sahibi Kim Oldu?

Hafta boyunca mutfakta yemek yapan gelinler için final gününde tarif oldukça zorlayıcı oldu. Ancak hafta boyunca başarıl tabaklar çıkararak rakiplerini geçmeyi başaran Tuğba, rakiplerine şans tanımadı ve bu haftanın birinci ismi oldu. Toplamda 65 puana ulaşan Tuğba, 15 altın bileziğin de sahibi oldu. Tuğba’nın en yakın rakibi ise Hatice oldu. Hatice 63 puan toplayarak 2 puan farkla 15 bileziği kaybetti.

Gelinim Mutfakta 5 Haziran’da Kim Elendi?

Final gününde sadece birinci değil elenen isim de merak edildi. Hafta boyunca sergilenen performanslar sonunda en düşük puan alan Nazlıcan programdan elendi. Cuma günü tabağıyla sadece 5 puan alan Nazlıcan,46 puan ile yarışın gerisinde kaldı. Bu nedenle yarışmaya veda eden isim Nazlıcan oldu.

Haftalık elenme ve bilezik heyecanının yanı sıra, cuma gününün kendi özel yarışında ise yüzü gülen isim Cemile oldu. Kayınvalidelerden en yüksek puanı almayı başaran Cemile, final gününü 19 puanla zirvede tamamlayarak yarım altını yakasına taktı. Final gününde gelinlerin aldığı günlük puanlar şöyle:

Cemile: 19 Puan

Hatice: 18 Puan

Tuğba: 11 Puan

Nazlıcan: 5 Puan

Ajda Bileziği Hangi Kayınvalidenin Oldu?

Bu hafta kayınvalideler arasında da rekabet vardı. Hafta boyunca kendi gelinine en yüksek ve en isabetli puanları veren Hüsniye Hanım oldu. Hüsniye Hanım ajda bileziğin sahibi oldu.