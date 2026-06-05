Zuhal Topal’la Yemekteyiz Kim Kazandı? 200 Bin TL’nin Sahibi Belli Oldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. 1-5 Haziran haftası boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen beş yarışmacı arasından, haziran ayının ilk 200 bin TL değerindeki büyük ödülünü kazanan isim bugünkü yeni bölümün ardından netleşti. Final gününde yarışan Fatma Yetkin Kavlak’ın performansının ardından yapılan büyük oylama, kazananı belirledi.

Hafta boyunca İbrahim Elibaldenli, Dilara Çetin, Nilüfer Tayık Keskin, Baran Boztepe ve Fatma Yetkin Kavlak’ın mutfaktaki rekabet ekranlara taşındı. Final gününde sunucu Zuhal Topal’ın da puanlarını eklemesiyle birlikte dengeler tamamen değişti.

Yemekteyiz 1-5 Haziran Haftasının Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında haftanın son gününde yarışan Fatma Hanım ile haftalık yarışma sona erdi. Zuhal Topal’ın gizli oylarının açıklanmasıyla şampiyon belirlendi.

Hafta boyunca en çok beğeni alan yarışmacılardan birisi olan Baran Boztepe, toplamda 36 puana ulaşarak haftanın birincisi oldu. 200 bin TL’lik ödülü de Baran Boztepe aldı.

5 Haziran 2026 Güncel Puan Tablosu

Zuhal Topal’ın verdiği puanların da eklenmesiyle haftalık puanlar şöyle;

Baran Boztepe: 36 Puan (Yarışmacılardan 29 + Zuhal Topal’dan 7)

Nilüfer Tayık Keskin: 32 Puan (Yarışmacılardan 25 + Zuhal Topal’dan 7)

32 Puan (Yarışmacılardan 25 + Zuhal Topal’dan 7) Dilara Çetin: 28 Puan (Yarışmacılardan 22 + Zuhal Topal’dan 6)

28 Puan (Yarışmacılardan 22 + Zuhal Topal’dan 6) Fatma Yetkin Kavlak: 27 Puan (Yarışmacılardan 21 + Zuhal Topal’dan 6)

27 Puan (Yarışmacılardan 21 + Zuhal Topal’dan 6) İbrahim Elibaldenli: 24 Puan (Yarışmacılardan 19 + Zuhal Topal’dan 5)