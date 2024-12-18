Şirketten yapılan açıklamaya göre arabam.com, kasımın ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre, ikinci el araç piyasasında enflasyondan arındırılmış fiyatlar düşmeye devam ediyor. Kasımda ilanların ortalama fiyatının yüzde 0,4 artarak 692 bin 624 lira olarak belirlenirken, enflasyondan arındırıldığında ekim ayına göre yüzde 1,8 bir düşüş yaşandı.

En Çok İlanda Olan Markalar Belli Oldu

Kasımda arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda olarak kayıtlara geçerken, model bazında ise kasımda ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

arabam.com’daki ilanlarda 500 bin lira altındaki araç ilanlarının azalmaya başladığı gözlemleniyor. Kasımda 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı ekime göre yüzde 2,4 düşüş gösterirken, buna karşılık 1 milyon lira üzerindeki araç ilanları ise ekime kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi.

Yaşlı Araç İlanları Azaldı

5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı kasımda yüzde 2,5 artarken, yaşlı araç ilanlarında azalma görüldü.

arabam.com’un verilerine göre, kasımda otomatik vitesli araçların ilan oranı, ekime kıyasla yüzde 3 artış gösterdi. Otomatik vitesli araçlara olan talep artarken, düz vitesli araçların ilan oranı ise yüzde 2 azaldı. Yarı otomatik araçların ilan oranı ise ekime göre yüzde 1 düşüş gösterdi.

Kasımda benzinli araçların ilan oranı, ekime kıyasla yüzde1,19 artarak yüzde 27,53’e yükseldi. Öte yandan, dizel araçların ilan oranı yüzde 48,99 kaydedildi ve bir önceki aya göre düşüş gösterdi. LPG’li araçların ilan oranı ise ekime göre yüzde 1,45’lik bir düşüşle kasım da yüzde 22,58’e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı yüzde 0,51 ve hibrit araçların oranı ise yüzde 0,39’da kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com’un Trink sat! ve Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, eylül ve ekimde ivmelenen ikinci el otomobil pazarının kasımda nispeten biraz sakinleştiğini gördüklerini belirterek, “Yıl boyunca olduğu gibi kasımda da otomobil fiyatlarındaki artış yine enflasyonun gerisinde kaldı.” ifadelerini kullandı.