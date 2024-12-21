Resmi Gazete’nin yeni sayısında yer alan düzenlemelerde hem cep telefonu hem de araç satışlarında yeni bir kararın alındığına yer verildi. Cep telefonu satışlarında 3 ay ile taksitlendirmeye sınır getirilirken araç satışlarında araç değerine göre taksitlendirmeler düzenlendi.

“Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemelerde 20 bin TL üzerindeki cep telefonlarında ve değeri 25 bin TL üzerindeki yenilenmiş cep telefonlarında maksimum 3 ay

İşte Araç Satışlarındaki Yeni Taksitlendirme Düzenlemesi

Yeni karara göre, taşıt alımında taksitlendirme şu şekilde olacak: