2024 yılının ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte araç satışlarında da farklı tercihlerin yapıldığı görüldü. Yayınlanan son raporda en büyük değişikliklerden birisi Tesla Model Y oldu. Geçtiğimiz yılın en çok satılan modellerinden birisi olan Tesla Model Y, yaşanan düşüş ile birlikte listeye ancak 8. sıradan girebildi.
İşte Avrupa’da En Çok Satan 10 Otomobil
Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’tan gelen satış verilerine göre Avrupa’da en çok satan 10 otomobil şöyle;
- Dacia Sandero: 143.596 adet
- VW Golf: 126.993 adet
- Renault Clio: 114.623 adet
- VW T-Roc: 111.381 adet
- Peugeot 208: 107.097 adet
- Skoda Octavia: 102.945 adet
- Citroën C3: 102.304 adet
- Tesla Model Y: 101.181 adet
- Toyota Yaris Cross: 99.694 adet
- Toyota Yaris: 93.576 adet