2024 yılının ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte araç satışlarında da farklı tercihlerin yapıldığı görüldü. Yayınlanan son raporda en büyük değişikliklerden birisi Tesla Model Y oldu. Geçtiğimiz yılın en çok satılan modellerinden birisi olan Tesla Model Y, yaşanan düşüş ile birlikte listeye ancak 8. sıradan girebildi.

İşte Avrupa’da En Çok Satan 10 Otomobil

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’tan gelen satış verilerine göre Avrupa’da en çok satan 10 otomobil şöyle;