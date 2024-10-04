Sıfır araçlardaki yükseliş devam ediyor. Artan fiyatlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaş, kredi ve özel kampanyaları değerlendiriyor. ‘Sıfır olsun ancak ekonomik olsun’ diyenler için ise en ucuz sıfır otomobiller listesi ortaya çıktı. Yeni dönem itibariyle en ucuz sıfır otomobil yine Fiat’ın piyasaya sunduğu Egea oldu. Egea 865 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile yeni dönemde de ön planda oldu.

İşte En Ucuz Sıfır Otomobiller

Türkiye’de Ekim 2024 itibariyle satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller şöyle;