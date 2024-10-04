Sıfır araçlardaki yükseliş devam ediyor. Artan fiyatlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaş, kredi ve özel kampanyaları değerlendiriyor. ‘Sıfır olsun ancak ekonomik olsun’ diyenler için ise en ucuz sıfır otomobiller listesi ortaya çıktı. Yeni dönem itibariyle en ucuz sıfır otomobil yine Fiat’ın piyasaya sunduğu Egea oldu. Egea 865 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile yeni dönemde de ön planda oldu.
İşte En Ucuz Sıfır Otomobiller
Türkiye’de Ekim 2024 itibariyle satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller şöyle;
- Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP: 865 bin 900 TL
- Hyundai i10 1.2: 920 bin TL
- Citroen 1.2 PureTech 83 HP: 988 bin TL
- Renault Taliant Joy 1.0: 1 milyon 90 bin lira
- Opel Corsa 1.2 75 HP: 1.075.900 TL
- Dacia Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 1.099.000 TL
- Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp: 1.324.500 TL
- Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri: 1.385.600 TL
- Seat 1.0 EcoTSI 115 HP DSG: 1.310.00 lira
- Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel: 1.202.000,00 lira
- MG ZS Comfort 1.0 AT: 1.349.000 lira
- Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.360.400 lira
- Togg T10X: 1.432.600 TL