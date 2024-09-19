FED’in faiz kararı beklentiler yönünde gerçekleşti. 50 baz puan faiz indirimine giden FED’in bu kararı piyasalarda hareketlilik yarattı. Uzmanlar tarafından yapılan altın tahminlerinde ise rekor seviyelerden bahsediliyor. Peki, altın yılı hangi seviyelerde kapatacak? Altında beklentiler neler? İşte uzmanlardan gelen tahminler…

Gram Altında Rekor Seviye Bekleniyor

Mart 2020 yılında faiz indirimi yapan ancak korona virüs salgını ile birlikte faiz oranını yükseltmeye başlayan FED, yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi. Mart 2020’nin ardından Eylül 2024’te ilk kez faiz indirimine gidildi. 11 faiz artışı kararı ile faizlerde 525 baz puan artışı yapan FED, bu ay itibariyle 50 baz puanlık düşüş yaptı. FED kararı sonrasında ise gram altına yönelik beklentiler ve tahminler de yükseldi. Altın yatırımcılarını sevindirecek bu tahminler, yıl sonuna ve 2025’te altının en parlak dönemlerinden birisini yaşayacağını da ortaya çıkardı. Peki, altında beklenen seviyeler neler?

FED Faizi Sonrasında Altında Beklentiler Ne?

FED’in faiz indirimi sonrasında piyasalarda rahatlama hedefleniyor. Doların değer kaybetmesi beklenirken, ons altında yukarı yönlü bir hareket başladı. 2700 dolar ile ons altın tarihi seviyeleri zorlamaya devam ederken beklentiler tırmanışın devam edeceği yönünde. Faiz indirimi sonrasında beklentiler doğrultusunda piyasada hareketlilik sağlanırsa, borsa ve altında pozitif tepki bekleniyor.

Uzmanlara göre gram altında 3 bin TL seviyeleri bekleniyor. 2024 sonuna kadar gram altında 3 bin TL seviyeleri sonrasında 2025’te de tırmanışın süreceği düşünülüyor. Ekonomist Hikmet Baydar tarafından yapılan değerlendirmelerde altın için “Böyle ortamlarda altın hala avantajlı görünüyor. Emtialar yukarı gidebilir. Borsalar bu durumda yükselebilir, ancak resesyon kaygıları ön plana çıkarsa bu borsa için iyi olmaz.” dedi.

Küresel piyasalarda güç kaybetmeye devam eden dolar, Türkiye’deki ekonomik dengeler nedeniyle çok yüksek seviyelerde. Üstelik baskı altında tutulan doların 40 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.