Gelir vergisi beyanname süresinde yeni tarih

Gelir vergisi beyannamelerine ilişkin muhasebecilerin ve mükelleflerin araştırmaları hız kesmeden devam ederken, beyanname süresinin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı da gelir vergisi beyanname süreleri ile ilgili bilgi verdi.

Gelir Vergisi Beyanname Süresi Son Tarih

Gelir vergisi beyanname süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, gelir vergisinin hangi tarihte ödeneceği mart ayının son günlerinde araştırılırken, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına dair yıllık gelir vergisi beyannamelerinin süresinin uzatıldığı belirtildi. Bu çerçevede, 7 Nisan Pazartesi gününe kadar beyannamelerin verilmesi gerekiyor.