Türkiye’de 1 Ocak itibariyle belirlenecek yeni asgari ücret için gözler hükümete çevrilmiş durumda. Uzun zamandan beri sıcak bir gündem olmasına rağmen hükümetten konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmemişti. Şimdi ise bir ilk gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Asgari Ücret Kaç Para Olacak?

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamasında asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin tek yetkili olmadığını hatırlattı. Yeni asgari ücretin satın alma gücünü koruma noktasında önemli olduğunu ve bu nedenle de görüşmelerde yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomi yapısına zarar vermeyecek bir düzeyde ücretin belirlenmesini umut ettiğini açıkladı.

Işıkhan, “Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayının başında inşallah bu süreci başlatacağız. Belirlenen yeni asgari ücretin çalışanlarımızın satın alma gücünü koruması çok önemli. Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.” diyerek bu konudaki düşüncelerini net bir şekilde ifade etti. Açıklamalarında herhangi bir maaş aralığına yer vermeyen Işıkhan’ın bu sözleri hükümetin asgari ücret konusundaki tutumunun da ortaya çıkmasını sağlamış durumda.