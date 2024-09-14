Altın değerlendirmeleri ile yakından takip edilen Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş son değerlendirmesinde altın için uyarıda bulundu. Son dönemlerde düşüş kaydeden borsaya yönelik değerlendirmesiyle açıklamalarına başlayan İslam Memiş, borsa ile ilgili sayfayı kapattıklarını ve 12.000 puan seviyesinin beklendiğini ifade etti. Bundan sonraki süreçte borsanın kredi notu yükselişinin de etkisiyle de ters yönde harekete başlayacağını ifade etti.

İslam Memiş Dolar Yorumu

İslam Memiş’in dolardaki yorumu ise altın ve borsa yönünde oldu. Doların ucuz olduğunu söyleyen İslam Memiş, şu anda nakit para ile borsanın çok daha kazandıracağını söyledi. Dolar, ons altın ve ons gümüşteki manipülasyonlar nedeniyle çok fazla kazanç sağlanamayacağını söyleyen İslam Memiş, dolara da bu yönde bakılması gerektiğini ifade etti.

İslam Memiş’ten Altın Uyarısı

Ons altın 2 bin 550 seviyelerinden işlem görüyor. Bir önceki hafta 2 bin 530 doları işaret eden İslam Memiş, altında 2 bin 470 ile 2 bin 420 aralıkları bekleniyor. Altın için net ifadeler kullanan İslam Memiş, “33.91 lira seviyesinden dolar alan yine zarar etmez. Benim nazarımda dolarda Euro’nun, altının, veya gümüşün düşüşünü bekleyenler bana göre şanslı. Biz dolarda beklemeye devam ediyoruz. Peki Eylül ayında neyi bekliyoruz. Eylül ayındaki zirve noktası 2 bin 880 lira seviyesiyle bakın burayı beklemeye devam. Eylül ayındaki rekor seviyemiz 2 bin 880 gram altın TL fiyatı ancak ons altın tarafında öngördüğümüz bu düşüşlerle birlikte 2 bin 750-2 bin 800 lira seviyesi arasında gram altın yatırımcısı alım yapabilir ama şu anda ons altın tarafındaki bu tuzak fiyatlamaları karşı temkinli beklemeye devam ediyoruz. Sakince izlemeye devam ediyoruz.” dedi.