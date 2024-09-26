Konut kredileri için Ziraat Bankası’ndan gelen kampanya sonrasında faizlerin düşüp düşmeyeceğine yönelik soru işaretleri oluşmuştu. Diğer kamu bankaları ve bankalar tarafından faizlerde düşüşe gidilmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili uzman değerlendirmelerinde ise konut kredilerindeki düşüş için tarih paylaşıldı. Kısa vadede düşüş bekleyenleri üzen haber sektör temsilcilerinden geldi.

Konut Kredi Faizleri Ne Zaman Düşecek?

Konut kredi faizlerindeki düşüş bekleyen milyonlarca kişi konut almak için en uygun zamanı bekliyor. Faizler yüksek olduğu için kredi çekemeyen ve yüksek kiraları karşılamak zorunda kalan milyonlarca kişi, doğru zamanın ne zaman olacağını sorguluyor. Sektörde fiyatlar geri çekilmiş olsa da yüksek krediler nedeniyle alım satım işlemleri durmuş noktada. Yeni inşaat projeleri devreye alınmadığı gibi hazır beton sektörü gibi inşaat sektörüyle yakın olan pek çok sektörde kriz kapıda. Uzmanlar ise bu konuda

Konut Kredisinde Beklenti 2026’da!

Türkiye Gazetesi’ne konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdal Albayrak faizlerin düşeceği yılı açıkladı. İnşaat sektörü ve sektörle yakın alanların büyümesi için konut kredi faizlerinin düşmesi gerektiğini söyleyen Albayrak bunun için de 2026 yılı itibariyle gelişmelerin yaşanacağını söyledi. Açıklamalar göre konut kredilerinde faizler 2026’nın ilk çeyreği itibariyle düşüşe geçecek.