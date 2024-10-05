Türkiye’deki hayat pahalılığına yönelik market fiyatları üzerinden yapılan derleme gerçekleri gözler önüne serdi. Asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaş, her alanda artan fiyatlar karşısında zorlanmaya devam ediyor. Evlerde en çok tüketilen yağ, süt ve süt ürünleri, çay, tuvalet kağıdı gibi ürünlerdeki fiyat değişiklikleri tek tek listelendi.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde yüksek oranda cezalar kesilse de bu cezalar caydırıcı olmuyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki zincir marketlerde aynı şekilde yapılan zamlar, vatandaşların ezilmesine yol açıyor.

Marketler Zamları Savunuyor

Market yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda üretim ve girdi maliyetlerinin arttığı, depolama ve enerji giderlerini yükseldiğine dikkat çekilirken tüm bunlar nedeniyle ürün fiyatlarında artışa gidildiği ifade edildi.

İşte Marketlerde Sadece Son Aylarda Yaşanan Değişimler

Marketlerdeki fiyatlara göre yapılan değerlendirmelerde ürünlerin eski ve yeni fiyatları şöyle yansıdı;