Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda lüks yat ve tekne satışlarına yönelik yeni bir takibin başlatıldığı belirtildi. Lüks yat ve tekne satışlarını takibe alan bakanlık, çok kazançlı olan sektörleri tek tek incelemeye tabi tutacak. Çok kazanan ancak az vergi veren şirketlerin önde olacağı yeni denetleme sisteminde, illegal işler yapan ya da vergiden kaçınan şirketler için incelemelerde bir ihlal olduğu tespit edilirde cezai işlemler uygulanacak.

Maliyeden Kayıt Dışı Kazanç Takibi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Mehmet Şimşek, 2021 yılı ile 2023 yılları arasında 1,4 milyar lira tutarında bir vergi kaybının olduğunu söyledi. Bu kayıp üzerine sektöre yönelecek müfettişler şirketleri tek tek inceleyecek. Turizm bölgelerindeki lüks harcamalar için yapılacak bu takiplerde özel yat ve tekne satışlarını mercek altına alacak.

Mehmet Şimşek’ten Özel Açıklama

Bakanlık bu incelemelerini yaparken tüm detayları tek tek yakın takibe aldı. Lüks taşıtların sigorta verilerini ve kasko değerlerini inceleyen bakanlık, saha çalışmaları sonrasında ise ortada büyük bir açık olduğu görüldü. 15 bin gerçek kişi ve 1527 şirketin çalışmalarında aksaklık ve eksiklik gören bakanlık, ilk işlemlerini de bu şirketler üzerinden yürütecek. Satış bedellerinin çok düşük gösterildiği sektörde geriye dönük olarak da işlem yapılacak.

Bakan Şimşek konuyla ilgili “Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Vergilendirilmeyen kazançla çok harcayanları, lüks harcama yapan ancak vergi matrahını düşük gösterenleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Kayıt dışı kazançların peşindeyiz. Vergide adaleti ve etkinliği artırmak amacıyla kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor.” dedi.