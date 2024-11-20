Türkiye’nin hava sektörünün önemli markalarından birisi olan Pegasus için önemli bir hisse satışı gerçekleştirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan resmi açıklama ile netlik kazanan durum sonrası, Pegasus’un yabancı şirketlere satıldığı ortaya çıktı.

Pegasus Hisseleri Kime Satıldı?

Esas Holding tarafından yapılan açıklamalarda şirketin Pegasus’taki yüzde 3,85 hissesinin satıldığı belirtildi. Pegasus’ta yüzde 56,7 hisseye sahip olan Esas Holding’in satışın resmiyet kazanması sonrasında hisse oranı yüzde 52,8’e gerileyecek. Ancak en büyük hisse sahibi olarak şirket yönetimi Esas Holding’te olacak.

Satış kararı duyurulduktan sonra Pegasus hisselerinin kime satıldığı merak edildi. Ancak bu konuda resmi açıklamalarda hiçbir detaya yer verilmedi. Açıklamada “uluslararası iki kurumsal yatırımcıyla” birlikte “bir finansal yatırımcıya” gelen talep doğrultusunda satışın yapıldığı belirtildi.

217,53 TL hisse fiyatı üzerinden yapılan satış işlemlerinde yüzde 7 oranında indirim ypaıldığ ıve brüt 4.2 milyar TL’de anlaşmanın sağlandığı belirtildi.