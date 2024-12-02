Türkiye’nin en zengin isimleri için Forbes’ten beklenen açıklama geldi. Yapılan güncellemeler sonrasında yeni liste paylaşıldı. Böylece Türkiye’nin en zengin isimleri arasına giren 10 kişi belli oldu. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasındaki fark ise dikkat çekti. Zira geçtiğimiz yıl en zengin olan isim bu yıl 10. sırada kendine yer bulabildi. İlk sırada yer alan isim ise Murat Ülker oldu.
İşte Türkiye’nin En Zengin 10 İsmi
Türkiye’nin en zengin isimlerinde sıralama şöyle oldu;
- MURAT ÜLKER: 5.1 milyar dolar
- İPEK KIRAÇ: 3.2 milyar dolar
- SEMAHAT SEVİM ARSEL: 3.1 milyar dolar
- ŞABAN CEMİL KAZANCI: 3.1 milyar dolar
- MUSTAFA RAHMİ KOÇ: 2.8 milyar dolar
- ERMAN ILICAK: 2.6 milyar dolar
- HAMDİ ULUKAYA: 2.5 milyar dolar
- MEHMET SİNAN TARA: 2.4 milyar dolar
- FERİT FAİT ŞAHENK: 2.2 milyar dolar
- İBRAHİM ERDEMOĞLU: 2.2 milyar dolar