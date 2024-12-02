Türkiye’nin en zengin isimleri için Forbes’ten beklenen açıklama geldi. Yapılan güncellemeler sonrasında yeni liste paylaşıldı. Böylece Türkiye’nin en zengin isimleri arasına giren 10 kişi belli oldu. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasındaki fark ise dikkat çekti. Zira geçtiğimiz yıl en zengin olan isim bu yıl 10. sırada kendine yer bulabildi. İlk sırada yer alan isim ise Murat Ülker oldu.

İşte Türkiye’nin En Zengin 10 İsmi

Türkiye’nin en zengin isimlerinde sıralama şöyle oldu;