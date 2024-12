Yemek sepeti’nin popüler içerik platformu Yemek .com için satış kararı alındı. Satış kararı sonrasında platformun kime satıldığı merak edilmeye başlandı.

Yemek .com Kime Satılldı?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma sonucunda Yemek .com’un tüm hakları Mediazone’a devredildi. Bu satışla birlikte Yemek .com, medya dünyasındaki yolculuğuna yeni bir çatı altında devam edecek. Eylülde Yemek sepeti bünyesinde kurulan Yemek .com, kullanıcılarına 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunarak her gün milyonlarca kişiye erişiyor.

Mediazone Webdeki Etkinliğini Arttırıyor

Yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanan Yemek .com, artık Mediazone çatısı altında yayın hayatını sürdürecek. Bünyesinde Mynet, Maçkolik, Onedio, TV Ekstra ve Webtekno gibi medya, spor ve eğlence kuruluşlarını barındıran Mediazone ailesine, Yemek .com’un katılmasıyla birlikte, platformun daha da büyümesi ve yeni kitlelere ulaşması hedefleniyor.