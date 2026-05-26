Anasayfa/Genel/Elazığ’da Peş Peşe İki Deprem!

Elazığ’da Peş Peşe İki Deprem!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, saat 10.37’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, birçok kişi kendini dışarı attı.

Eklenme 26.05.2026 - 11:48
Güncellenme 26.05.2026 - 12:03
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde art arda iki depremin meydana geldiğini duyurdu. Buna göre saat 04.45’te yerin 13.76 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken, yaklaşık 4 saat sonra saat 10.37’de ise yerin 11.7 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Peş peşe yaşanan depremler, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olurken, birçok kişi tedbir amacıyla sokağa çıktı. Özellikle ikinci depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Yetkililer konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, 4 saat arayla meydana gelen iki depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtirken, olası yeni depremlere karşı ekiplerin hazırlıklı olduğunu ifade etti.

