Anasayfa/Spor/Sallai’ye Premier Lig’den Teklif: İşte Galatasaray’ın Cevabı!

Galatasaray forması giyen Roland Sallai’ye, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın teklif yaptığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, Macar futbolcu için gelecek tekliflere açık olduğu ifade edildi.

Eklenme 26.05.2026 - 11:26
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray formasıyla bu sezon şampiyonluk yaşayan Roland Sallai’nin adı, sezonun sona ermesiyle birlikte farklı kulüplerle anılmaya başladı. Bu kapsamda Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın, sarı-kırmızılı kulübün Macar futbolcusu için 10 milyon euro teklif yaptığı, ancak Galatasaray’ın Sallai için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Fulham’ın teklifini yetersiz bulan Galatasaray’ın bu teklifi reddettiği aktarılırken, sarı-kırmızılı yönetimin Sallai’ye yönelik gelecek diğer teklifleri değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

HEDEF: YABANCI SAYISINI DÜŞÜRMEK

10+4 kuralı nedeniyle yabancı oyuncu sayısını azaltmak isteyen Galatasaray’ın, bazı yabancı futbolcularla yollarını ayırarak kadrosunu bu kurala uygun hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transfer olmasının ardından oluşan boşluğu Roland Sallai transferiyle dolduran sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk’un Macar futbolcuyu zaman zaman sağ bekte oynatmasıyla birlikte Sallai kariyerinin en dikkat çekici dönemlerinden birini yaşadı.

47 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİST

Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren ve Premier Lig ekiplerinin radarına giren Sallai’nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor. Macar futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 47 resmi maça çıktı ve söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

