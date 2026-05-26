Meteoroloji Genel Müdürlüğü Duyurdu: Öğleden Sonra Sağanak Yağış Gelecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporlarını paylaşırken, bugün öğleden sonra yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Eklenme 26.05.2026 - 10:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mayıs 2026 tarihli güncel hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, yurdun batı bölgelerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, doğu bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği ifade edildi.

Meteorolojinin paylaştığı verilere göre bugün saat 12.00’ye kadar yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Buna karşılık, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.  

DOĞUDA SAĞANAK YAĞIŞ

Ayrıca bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında batı illerinde güneşli hava etkisini sürdürürken, doğu illerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Buna göre Orta ve Doğu Karadeniz’in tamamı, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

YAĞIŞLAR YURDU TERK EDİYOR

İç Anadolu Bölgesi’nin doğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde de yer yer yağış geçişleri görülecek.

Doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışların akşam saat 18.00 ile 00.00 arasında etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken, yalnızca Doğu Anadolu Bölgesi’nin en doğu kesimlerinde hafif yağış geçişlerinin görülebileceği belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji, yarına ilişkin güncel hava tahmin raporunu da paylaştı. Buna göre salıyı çarşambaya bağlayan gece saat 00.00 ile 06.00 arasında yağışların ülkeyi tamamen terk edeceği, yurt genelinde ise açık, sakin ve bulutsuz bir havanın etkili olacağı duyuruldu.

